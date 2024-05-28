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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 14:39

Denizden çıkan yerli teknoloji okyanus aştı! Başarısı tasarımında saklı

Verimli ve kesintisiz sürüş imkanı sunan, yakıt tasarrufu sağlayan, bakım gereksinimini uzatan ve yerli imkanlarla geliştirilen Yeni Nesil Tekne Altı Kirlenme Önleyici Sistemi Marisonia, kısa sürede ihracat başarıları yakaladı.

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