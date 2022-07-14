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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:03

Denizdeki silahlar yerli namlularla keskinleşecek

Silah sistemlerinin en kritik bileşenlerinden namlu üretiminde Türk savunma sanayisinin son dönemde yakaladığı başarılara bir yenisi ekleniyor.

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