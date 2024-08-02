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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2024 Cuma 12:44

Bursa Teknik Üniversitesi'nde üretildi! Yapay zeka destekli insansı robot

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından 'Moria' isimli yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot üretildiği bildirildi.