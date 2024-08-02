Bursa Teknik Üniversitesi'nde üretildi! Yapay zeka destekli insansı robot

Geçen şubat ayında çalışmalarına başlanan birinci fazı tamamlanan projede, "Moria" adı verilen robot insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.





Ayrıca, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler, robot üzerinde çeşitli tezler, projeler ve araştırmalar yürüterek hem teorik bilgilerini uygulamalı pekiştirme hem de robotik ve yapay zeka alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı buluyor.