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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 15:50

Bu teknolojiye sahip başka teleskop yok! Kurulumu gelecek hafta tamamlanacak

Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) teleskobun kurulumu gelecek hafta tamamlanacak, ardından mekanik, optik, elektronik ve yazılımsal testlere başlanacak.

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