  • $30,0929
  • 33,026
  • 1972.72
  • 7845.39

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 09:50

Bozdoğan ve Gökdoğan bir testi daha geçtiler! Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını belirterek, 'Füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip, Hava Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız' ifadesini kullandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.