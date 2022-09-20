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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 10:09

Boru hattının büyük bölümü tamamlandı! Karadeniz gazını karaya taşıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gazını Filyos'a taşıyacak boru hattının 140 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.

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