Bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak! NASA'dan korkutan açıklama

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), kamyonet boyutundaki "2023 BU" adlı asteroidin, Dünya'ya oldukça yakın bir yaklaşım yapacağını duyurdu.

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Asteroit "2023 BU" bugün akşam saatlerinde Güney Amerika'da atmosferin 3 bin 600 kilometre üzerinden geçecek.

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BAZI PARÇALAR GÖKTAŞI OLARAK DÜŞEBİLİR

Bilim insanları, asteroidin oldukça yakına geleceğini ancak büyük kısmının atmosferde yanacağını ve bazı büyük parçaların göktaşı olarak düşebileceğini bildirdi.

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Asteroidin çapının 3,5 ila 8,5 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

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Kırım'daki amatör gökbilimci Gennady Borisov'un tespit ettiği asteroidin güzergahının, Dünya'daki yer çekimi nedeniyle büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.

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NASA'ya göre asteroit, Güneş'in çevresinde her 359 günde bir dönmek yerine 425 gün sürecek oval bir yörüngeye girecek.

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