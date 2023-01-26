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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 16:41

Bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak! NASA'dan korkutan açıklama

Kamyon büyüklüğündeki bir asteroid, bu akşam Dünya'ya rekor bir şekilde yaklaşacak. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) '2023 BU' adlı asteroidin parçalanmasıyla açığa çıkan parçaların göktaşı olarak dünyaya çarpabileceğini açıkladı. 2023 BU, ayrıca Dünya'ya son 300 yıl boyunca en çok yaklaşan asteroidlerden biri olacak.

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