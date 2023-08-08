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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 13:08

Bilişim Vadisi! 500'ü aşkın firmada yaklaşık 7 bin kişi istihdam ediliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında 4 yıl önce kurulan Bilişim Vadisi'nde katma değeri yüksek yeni teknolojiler ve ürünler üretmek için çalışmalarına devam eden 500'ü aşkın firmada 7 bin kişi istihdam ediliyor.

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