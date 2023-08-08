Bilişim Vadisi! 500'ü aşkın firmada yaklaşık 7 bin kişi istihdam ediliyor

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Mayıs ayında resmi açılışları yapılan İstanbul, İzmir ve Bakü kampüsleriyle "Mega Teknoloji Koridoru" oluşturan Bilişim Vadisi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark AŞ ile de önemli iş birliklerine imza atıyor.

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Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AA muhabirine, akademik ve endüstriyel AR-GE'nin, teknolojide yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde sektöre transferini sağlamayı amaçlayan GTÜ'nün çok önemli ve kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

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GTÜ'nün teknoloji ve sanayinin merkezinde yer aldığını ve bunun GTÜ'yü seçen öğrencilere birçok avantaj sağladığını belirten Mantar, "Bizim çevremizde 15 OSB var. Bizim 5-10 kilometre çapımızda 5-6 teknopark var. Bu misyonla kurulmuş bir üniversitenin çok önemli bir rolü var. Bu rol de teknolojiyi, AR-GE'yi sanayi ile buluşturan bir rol. Diğer üniversitelerden farkı, sanayiye teknolojiye daha yatkın bir üniversite ve bunu sektöre hızlı bir şekilde transfer edilmesini, üniversite sanayi işbirliğini önceleyen bir üniversite." ifadelerini kullandı.

Mantar, GTÜ'nün bünyesinde bulunan Teknopark AŞ ve Bilişim Vadisi'ndeki teknoparkın çalışmalarına değinerek, GTÜ Teknopark'ın ve Bilişim Vadisi Teknopark'ın birbirini tamamlayıcı role sahip olduğunu ve önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti.

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"Gerçekten devasa bir gelişim görüyoruz"

Mantar, Bilişim Vadisi'ndeki kuluçka merkezinin çok gelişmiş bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Bu ekosistemi öğrencilerimize sunmakla öğrencilerimiz avantajlı hale geliyor. Bir öğrenci parası yoksa fikri varsa rahatlıkla gelip Bilişim Vadisi'nde çok ciddi bir ücret ödemeden burada bu fikrini hayata geçirebiliyor. Bu fikri satın alacak yatırımcılarla da görüşebiliyor. Fikrin ürüne dönüştürülmesi, teknolojinin ürüne dönüştürülmesi, bunun ticarileşmesi, bunun katma değere, ekonomik katma değere dönüşmesi için Bilişim Vadisi'nde bu tür eğitimler veriliyor." şeklinde konuştu.

Bilişim Vadisi'nin misyonun, hızlı bir şekilde sivil sektöre ürün transferini sağlamak olduğuna işaret eden Mantar, "Bilişim Vadisi 2019 yılında kuruldu ama geçmişi 2015'e dayanıyor. 2015 yılından bugüne baktığımızda gerçekten devasa bir gelişim görüyoruz. Şu anda 500'ü aşkın firma var, 7 bine yakın çalışanı var. Bu kadar kısa bir sürede, bu kadar büyüyen çok az sayıda kurumumuz, şirketimiz vardır." değerlendirmesinde bulundu.