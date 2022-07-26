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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 13:39

Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu! 560 milyon yaşında

İngiltere'de bilim insanları, 2007'de bulunan fosilin 15 yıl süren çalışmaların ardından bilinen en eski yırtıcı hayvana ait olduğunu tespit etti. Leicestershire'daki Charnwood Ormanı'nda bulunan 560 milyon yıllık fosile, ünlü evrim biyoloğu David Attenborough onuruna 'Auroralumina attenboroughii' adı verildi.

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