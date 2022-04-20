Bilim insanlarından yeni keşif! Görme engelli insanlara yardımcı olacağı düşünülüyor

NTV'nin haberine göre; Bilim insanları, mikrobotlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış ve görme engelli insanlara da yardımcı olabilecek küçük bir elektrikli göz geliştirdi.

ABD'de yer alan Georgia Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, cihazı yeni bir dikey istifleme sistemi kullanarak üretti. Bu durum ise ölçeğin küçültülmesine ve mikro seviyelerde çalışmasına izin verdi.

Yardımcı fizik profesörü Sidong Lei liderliğindeki ekibin amacını küçük robotların gözleri olarak çalışabilen, insanların ve daha büyük ölçekli botların ulaşamadığı alanlara erişebilen mikro ölçekli bir kamera oluşturuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Lei, "Aynı boyuttaki önceki nesil cihazlarla karşılaştırıldığında renk tanımayı iyileştirdik. Bu görmenin en kritik işlevlerinden biri" dedi. Araştırmamızın nihai amacı, mevcut araçlarla dar alanlara girebilen ve tıbbi teşhis, çevre araştırması, üretim, arkeoloji ve daha pek çok alanda yeni ufuklar açabilen mikro robotlar için mikro ölçekli bir kamera geliştirmektir" diye konuştu.

Lei ve ekibi, dikey renk algılama yapısının, optik lens sisteminin tasarımını basitleştirebilecek hassas renk tanıma özelliği sunduğunu söyledi. Araştırma ekibinin bir parçası olan yüksek lisans öğrencisi Ningxin Li, teknolojideki son gelişmelerin yeni tasarımı mümkün kıldığını söyledi.

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CİHAZLAR DAHA KOMPAKT GALE GELDİ





Li şöyle devam etti: "Görüntü sensörü mimarimizde elde edilen yeni işlevsellik, yarı iletken maddelerin son yıllardaki hızlı ilerlemesine bağlıdır. Silikon gibi geleneksel yarı iletkenlerle karşılaştırıldığında, kırmızı, yeşil ve mavi renkleri algılamak için yeni malzemelerin bant yapısını, kalınlığını ve diğer kritik parametreleri hassas bir şekilde kontrol edebiliriz."





Diğer taraftan yeni teknoloji için T Georgia Eyaleti Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Ofisi (OTTC) tarafından patent başvurusu yapıldı. OTTC Direktörü Cliff Michaels, "Bu teknolojinin mevcut sensörlerde görülen bazı önemli dezavantajların üstesinden gelme potansiyeli var. Nanoteknoloji ilerledikçe ve cihazlar daha kompakt hale geldikçe, bu daha küçük, son derece hassas renk sensörleri inanılmaz derecede faydalı olacak" dedi.