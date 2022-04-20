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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 17:07

Bilim insanlarından yeni keşif! Görme engelli insanlara yardımcı olacağı düşünülüyor

ABD'li bilim insanları, önceki cihazlara kıyasla renkleri hassas bir şekilde ayırt edebilen ve küçük ayrıntıların görülmesini sağlayan elektrikli bir göz geliştirdi. Söz konusu teknolojinin ilerleyen zamanlarda görme engelli insanlara yardımcı olacağı düşünülüyor.

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