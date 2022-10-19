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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 15:22

Bilim insanlarından korkutan açıklama! Tehlikeli bir asteroit hızlandı

ABD'li bilim insanları Dünya'ya yakın bir noktada bulunan Phaethon adlı asteroidin her yıl biraz daha hızlı hareket etmeye başladığını açıkladı. Dinozorları yok eden gök cisminin yarısı büyüklüğünde olan asterodin yörüngesindeki değişiklik araştırmacıları endişelendirdi.

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