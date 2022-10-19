Bilim insanlarından korkutan açıklama! Tehlikeli bir asteroit hızlandı

1 / 9

NTV'nin habrrine göre; Amerikalı bilim insanları dünyadan 750 ışık yılı uzaklıkta bulunan, potansiyel olarak tehlikeli bir asterodin her yıl daha hızlı dönmeye başladığı açıklandı.

2 / 9

Adını Yunan mitolojisindeki Güneş tanrısı Helios'un oğlundan alan Phaethon adlı gök cismi tek bir dönüşünü yaklaşık 3,6 saatte tamamlıyor, ancak yeni bulgular, bu sürenin her yıl dört milisaniyede kısaldığını gösteriyor.

3 / 9

2093'TE TEKRAR DÜNYA'YA YAKLAŞACAK Bununla birlikte Phaethon, Dünya'dan en yakın geçişini 2017'de gerçekleştirerek 6,4 milyon kilometre mesafeye geldi ve 2093'te Dünya'ya doğru tekrar yola çıkması bekleniyor.

4 / 9

Phaethon'un 2017'deki Dünya'ya yakınlaşması araştırmacılar tarafından izlenmesine olanak sağladı. Porto Riko'da yer alan Arecibo Gözlemevi, asteroidin topaç şeklinde olduğunu ve asteroitler arasında nadir görülen son derece mavi bir spektruma sahip olduğunu gösteren radar görüntülerini kaydetti.

5 / 9

Bilim insanları, bu gözlemleri, 2019'dan 2021'e kadar olan yıldız örtüleri ve 1989'dan 2021'e kadar uzanan birçok görüntüden gelen ışık eğrileriyle birlikte, 2007'deki diğer gözlemlerle birleştirdi. Bu veriler daha sonra Phaethon'un şekil ve dönüş durumunun bir modelini oluşturmak için kullanıldı.

6 / 9

Arecibo Gözlemevi'nde gezegen bilimci olan Dr. Sean Marshall, "Phaethon'un mevcut en eski ışık eğrisi 9 Ekim 1989'dan. Bu tarihten 2021'e kadar olan görülen tutarsızlıkları açık bir şekilde hesaba kattık" diye konuştu.

7 / 9

Marshall, ekibin radyasyon da dahil olmak üzere hızlanmaya neden olabilecek çeşitli teorilerini düşündüğünü, ancak hiçbirinin böyle bir değişikliğe neden olmak için yeterince güçlü olmadığını söyledi.

Öte yandan Phaethon, 1983 yılında Simon Green ve John Davies tarafından, Kızılötesi Astronomik Uydu'dan (IRAS) alınan verilerde keşfedildi.

8 / 9

DİNOZORLARI YOK EDEN ASTEROİDİN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Uzmanlar ayrıca 5 km genişliğindeki asteroidin, dinozorları yok eden bir gök cismi olan Chicxulub'un yarısı büyüklüğünde olduğunu belirtti.