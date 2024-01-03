  • $29,774
  • 32,5635
  • 1952.04
  • 7412.04

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba 13:13

Beyin tümörü hastalarına umut olacak! Arı zehrinin etkisi laboratuvar ortamında kanıtlandı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (DAGEM) bilim insanları, arı zehrindeki etken maddenin beyindeki tümörlü hücreleri yok ettiğini gösteren çalışmayı ortaya koydu.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.