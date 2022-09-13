Bayraktar TB4'ün görüntüleri basına sızdı! Hayalet SİHA geliyor

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Dünyada 20'den fazla ülke tarafından satın alınan Bayraktar TB2 yakında radarlar tarafından 'görülemez' hale gelecek.

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Baykar şirketinin 'Hayalet SİHA' olarak tanımlanan yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

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Ukrayna'da üretim yapmaya hazırlanan ve bu amaçla bir fabrika kurma aşamasında olan şirket, Bayraktar TB4 adında yeni model silahlı insansız hava aracını üretecek.

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TB4 tasarımının hazır olduğuna ilişkin iddia Ukrayna medyasından geldi.

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Savunma haberleriyle bilinen Kiev merkezli Defence Express'in bildirdiğine göre, Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerin sahibi olduğu Baykar şirketi, radarda zaten çok düşük bir görünürlüğe sahip TB2'nin hayalet versiyonunu geliştirdi.

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Defence Express, 'Bayraktar TB4' adı verilen bu SİHA için bir de görsel yayınladı.

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TB4 tasarımına ait olduğu belirtilen aracın Bayraktar TB2'den daha basık ve ince olduğu görülüyor.

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Ukraynalı yayın kuruluşuna göre Baykar şirketi, bu ülkede hayata geçecek fabrikada söz konusu SİHA'yı üretecek.

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Baykar'ın yeni tip SİHA'sı, Ukrayna'ya kurulacak tesisin animasyon görüntülerine yansıdı.

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Üretime Ukrayna şirketlerin ürünleri de azami ölçüde dahil edilecek.

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"HAYALET" ÖZELLİĞİ

Bayraktar TB4'ün, TB2 versiyonundan geliştirildiği bildirilirken yeni versiyonun radarlar tarafından görülemez hale geleceği bilgisi paylaşıldı. Bayraktar TB4, bu nedenle "hayalet SİHA" olarak anılmaya başladı.

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Üst ve alttan basık, oldukça ince ölçekteki TB4'ün radar kesit alanında TB2'den çok daha düşük iz bırakacağı, bunun da yeni model SİHA'yı 'hayalet' sınıfına sokacağı sanılıyor.

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Şimdiye dek 20'den fazla ülkeye satılan ve 350'ye yakın sayıda üretilen TB2 zaten oldukça küçük bir 'radar kesit alanı'na (RKA) sahip durumda.

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Yani radarlarda tespiti şu an bile hayli zor. Durum böyleyken, yeni tasarım TB4'ün hava savunma sistemlerinin işini daha da zorlaştırmasına kesin gözüyle bakılıyor.