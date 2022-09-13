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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 14:24

Bayraktar TB4'ün görüntüleri basına sızdı! Hayalet SİHA geliyor

Ukrayna medyasının paylaştığı fotoğraf, Baykar'ın TB2 sonrası TB4 modeli üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Ukrayna'da kurulacak fabrikada üretilmesi beklenen Bayraktar TB4, radarda bıraktığı küçük izlerle 'hayalet' sınıfında olacak.

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