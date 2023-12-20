  • $29,1492
  • 31,9729
  • 1903.1
  • 7662.85

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 23:48

Bayraktar TB3'ten büyük başarı... 32 saat havada kaldı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kaldığı uzun uçuş testinden başarıyla geçti.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.