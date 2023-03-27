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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:38

Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek. Bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenecek.

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