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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 16:55

Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti! Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı

Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

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