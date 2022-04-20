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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 15:34

Bayraktar DİHA'nın yeni görüntüleri paylaşıldı! İşte özellikleri

Baykar Teknoloji, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (Bayraktar DİHA) son test uçuşlarına ait görüntülerini paylaştı. Yerli ve milli imkanlara tasarlanan Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütecek.

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