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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 09:04

Bayraktar AKINCI'dan tam isabet! 30 bin feet irtifadan İDA'yı başarıyla imha etti

Bayraktar AKINCI TİHA, deniz üstünde seyreden hareketli ve sabit hedeflere yönelik gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamladı. Bayraktar AKINCI, milli elektro-optik sistem ve yerli mini akıllı mühimmatları kullanarak deniz hedeflerini başarıyla imha etti.

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