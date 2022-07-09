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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 11:53

Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi

AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA'lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi.

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