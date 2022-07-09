Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi

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Baykar açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor.

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Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek olan 4 AKINCI TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı.



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Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen etkileyici görüntüler ortaya çıktı. 7 Adet AKINCI TİHA'nın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oluşturdu.

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Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı.

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