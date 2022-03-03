  • $14,1148
  • 15,7487
  • 874.301
  • 1986.09

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Mart 2022 Perşembe 09:31

Bayraktar AKINCI B TİHA gökyüzüyle buluştu! işte ilk fotoğraflar

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluştu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.