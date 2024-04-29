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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 12:50

Batman'da üretiliyor! 41 ülkede hastalara nefes oluyor

Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada üretilen solunum cihazları 41 ülkeye ihraç ediliyor.

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