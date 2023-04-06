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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2023 Perşembe 11:38

Başkentliler Togg'u yeni açılan merkezde deneyimliyor

Togg'un Ankara'ya açtığı deneyim merkezinde sergilediği T10X modelini deneyimleme imkanı bulanlar, akıllı cihazın yerli ve milli olmasının yanı sıra fiyatı ve konforuna yönelik beğenilerini ifade etti.

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