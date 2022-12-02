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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 15:33

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından etkilendiler! İki lise öğrencisi Türkiye'de bir ilki başardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 'Blokzincir İstanbul' isimli programda yaptığı konuşmada gençlere çağrıda bulunarak onları kripto kumarından uzak kalarak blokzincir teknolojileri üretmeye davet etmişti. Erdoğan'ın bir konuşmasından etkilenen iki lise öğrencisi Türkiye'nin ilk özgün blokzincirini oluşturmayı başardı.

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