Barselona'da süper bilgisayar 'MareNostrum 5' tanıtıldı! 380 bin dizüstü bilgisayara eş değer
Bilimsel problemlerdeki verileri daha küçük parçalara ayırarak, normalde hesaplanması onlarca yıl sürecek çözümleri kısa sürede elde edebilen süper bilgisayar 'MareNostrum 5' İspanya'nın Barselona kentinde yer alan Süper Bilgi İşlem Merkezi'nde basın mensuplarının ziyaretine açılarak tanıtıldı. 800 metrekarelik bir alanı kaplayan süper bilgisayarın bilgi işlem kapasitesi, 380 bin dizüstü bilgisayara eş değer olduğu belirtildi.