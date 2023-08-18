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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 10:34

Bakanlar Togg üretim tesisini gezdi! Yüzde 90 otomasyonla üretim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa'daki Togg üretim tesisini gezdi. Bakan Kacır, yollardaki Togg sayısının 2 bini geçtiğini söylerken, yıl sonuna kadar toplamda 28 bin Togg T10X üretileceği bilgisini paylaştı. Bakan Şimşek ise, “Yüzde 90 otomasyonla üretim yapılması gerçekten büyük başarı.” diye konuştu.

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