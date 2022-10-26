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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:22

Bakan Varank, Togg'un 2023 yılı hedefini açıkladı! Açılış için gün sayıyor

Yerli otomobil Togg'un Gemlik Kampüsü açılış için gün sayıyor. Yıl bitmeden robotlu seri üretime geçilecek olan fabrika 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un üretimine ilişkin, 'Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek.' dedi.

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