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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:05

Bakan Varank, animasyon stüdyosunda gençlerle buluştu! Türkiye'nin en büyüğü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ramazan buluşmalarındaki son durağı, Türkiye'nin en büyük animasyon ve ses stüdyosu olan ISF oldu.

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