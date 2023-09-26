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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 14:57

Bakan Bayraktar, Akkuyu NGS inşaat sahasında incelemede bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında incelemede bulunarak santralin son durumuna ilişkin bilgi aldıklarını belirtti.

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