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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 11:36

Bakan Akar, milli denizaltı Piri Reis'i inceledi! İşte o anlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz.' dedi.

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