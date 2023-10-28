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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 13:26

ATAK ve GÖKBEY'den 100. yıl uçuşu! Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün kokpitte yer aldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün kokpitinde yer aldığı ATAK helikopteri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 4 GÖKBEY ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.

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