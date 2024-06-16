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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 11:38

Astronotlar uzayda mahsur kaldı! Mekiğin Dünya'ya dönüşü ikinci kez ertelendi

Boeing'in iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü ikinci kez ertelendi ve dönüş tarihi en erken 22 Haziran olarak belirlendi. Starliner uzay aracının, gemide çeşitli arızalar bulunmasından dolayı yerinden çıkamadığı bildirildi.

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