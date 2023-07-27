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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 13:01

Askerin tüfeği uzaktan komutalı silaha dönüşecek! Yüksek riskli bölgeler için geliştirildi

TRIYOSYS markasıyla, başta savunma sanayisi olmak üzere, ticari sistemler için özgün ürünler tasarlayan ve üreten PROMEC, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) güvenlik güçlerinin yüksek riskli bölgelerde güvenli şekilde görev yapması amacıyla geliştirilen PROMAVZER ürünüyle dikkati çekti.

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