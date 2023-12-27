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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:02

ASELSAN'ın kuantum çalışmaları! İlk ürünler ortaya çıktı

ASELSAN'ın kuantum teknolojilerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilk kuantum entegre devreler ortaya çıktı.

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