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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 16:14

ASELSAN'ın Azerbaycan'da geliştirdi! Projesinin ana kontrol merkezi hizmete girdi

ASELSAN'ın Azerbaycan'da başlattığı “Araç Tespit ve Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemi Projesi”nin Ana Kontrol Merkezi faaliyete başladı.

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