ASELSAN'ın Azerbaycan'da geliştirdi! Projesinin ana kontrol merkezi hizmete girdi

Merkezin açılış törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Rahman Hümmetov, Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evez Gocayev ile çok sayıda Azerbaycanlı ve Türk yetkili katıldı.

Büyükelçi Bağcı, yolların güvenliğinin, araçların kuralla uyup uymadığının kontrol edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "ASELSAN, ağırlık kontrolünden karbon salınımına kadar sensörleri olan bir sistem hayata geçirmiş oldu." dedi.

ASELSAN'ın Azerbaycan'da dünyadaki gelişmelere uygun inovatif çözümler üreten bir şirket olarak varlık gösterdiğini vurgulayan Bağcı, "ASELSAN, Türkiye'nin her alanında varlık gösteren bir şirketimiz. Burada Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ve Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansıyla birlikte projeyi hayata geçirmiş oldu." diye konuştu.

"Sadece yolları yapan ülke değiliz. Şimdi yolların kontrolünün de teknik olarak sağlayan mekanizmayı bir Türk şirketinin yapıyor olması bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye'nin akademik, özel sektör, kamu sektörü tecrübesini Azerbaycan ile paylaşmaya hazırız. Bizde Bayraktar var ve Bayraktar bugün Azerbaycan'ın semalarında Azerbaycan'ın güvenliği için uçmaktadır. Biz de Kızılelma var. Kızılelma'nın ikincisi inşallah Azerbaycan'ın semalarında uçacak. Türkiye, Şuşa Beyannamesi çerçevesinde Azerbaycan ile işbirliğini geliştirmeyi esas almıştır. Tek önceliğimiz var Azerbaycan'ın insan kaynağının gelişmesine Azerbaycan'ın, hedefleri doğrultusunda, enerji dışındaki sektörlerde gelişmesine katkı vermek istiyoruz."

Karabağ'daki tüm yolları Türk şirketleriyle Azerbaycan şirketlerinin birlikte yaptığını hatırlatan Bağcı, şunları kaydetti:

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Ana kontrol merkezince toplanan bilgilerin İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla paylaşıldığını dile getiren Hümmetov, "Söz konusu projeler, beraberinde yolların güvenliği konusunu da gündeme getirdi. Bakanlık olarak son yıllarda Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı ve bazı şirketlerle beraber son teknolojiler kullanarak araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapıyoruz. Bu tür kontroller şu an 3 noktada yapılmakta. Kontrol Merkezinin de devreye girmesiyle ülkenin tüm önemli otoyollarında korunmasını sağlayacağız." diye konuştu.

ASELSAN Bakü Genel Müdürü Özgür Kurum da ASELSAN'ın kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve yerli hale getirilmesinde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "ASELSAN, Milli teknoloji hamlesinde hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." dedi.