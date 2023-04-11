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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 14:10

ASELSAN 'yeni siparişler yolda' diyerek duyurdu! 64 tane üreteceğiz

ASELSAN, elektrikli araç konusunda sahip olduğu teknolojilerle yeni sorumluluklara hazırlanıyor. Araç üreticileriyle yürütülen iş birlikleri doğrultusunda Samsun'daki elektrikli otobüslere yenileri eklenecek. Şirket 64 adetlik başka bir elektrikli minibüs projesinde de görev alacak.

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