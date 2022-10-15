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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 15:23

ASELSAN milli savaş uçağı için geliştirdi

Atak helikopteri için kaska entegre kumanda sistemi Avcı'yı geliştiren ASELSAN, Milli Muharip Uçağın pilotları için de özel bir kask hazırlıyor. Özel kask sayesinde MMU pilotu, uçağın gövdesi yokmuş gibi görecek.

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