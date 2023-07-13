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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 13:28

ASELSAN hava tehditlerini GÖKDEMİR'le durduracak! İşte özellikleri

ASELSAN, GÖKDOĞAN füzesiyle güncel tehditlere karşı nokta hava savunması sağlayan GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi'ni görücüye çıkaracak.

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