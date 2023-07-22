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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:49

ASELSAN askeri araçları hibrit teknolojiye hazırlıyor

Askeri araçlar için geliştirilen ASELSAN Hibrit Tahrik Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak.

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