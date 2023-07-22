ASELSAN askeri araçları hibrit teknolojiye hazırlıyor

Bir süredir elektrikli araç sistemleri konusunda çalışmalar yapan, bunları sivil alanda kullanıma sunan ASELSAN, ulaştığı noktayı da fuarda gözler önüne serecek.

ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2023) haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak.

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ASELSAN'ın elektrikli çekiş sistemleriyle donatılan, TEMSA tarafından üretilen elektrikli otobüsler Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor. Yine ASELSAN elektrikli çekiş sistemleri ile donatılan KARSAN üretimi elektrikli minibüsler de yollara çıkmak için gün sayıyor. ASELSAN sistemi kullanılarak BMC tarafından geliştirilen 12 metre elektrikli otobüs çalışmasında da sona gelindi.

ASELSAN, üzerinde çalıştığı hibrit tahrik sistemini de IDEF 2023'te ilk kez sergilenecek. Hibrit tahrik sistemi, tüm askeri araç üreticisi firmalar için yerli ve milli bir çekiş sistemi çözümü olacak. Proje kapsamında geliştirilen Dahili ve Uyarlanabilir Batarya Sistemi ile de meskun mahalde sessiz intikal ve sessiz operasyon imkanı doğacak.