  • $28,9093
  • 31,4327
  • 1922.86
  • 8065.69

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 14:19

Arızalar için aydınlatma direğine çıkmaya gerek kalmayacak! Ödüllü cihaz 'YUVA'

Doğu Anadolu'daki 7 ilde aydınlatma direklerine entegre edilecek 'YUVA' adı verilen cihaz sayesinde arızalara daha hızlı çözüm üretilecek, sepetli araç kullanımı da azaltılacak.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.