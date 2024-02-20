Apple'dan pirinç uyarısı! Binlerce liranız çöpe gidebilir

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ABD'li teknoloji devi Apple, suya düşen akıllı telefonların pirince yatırılması konusunda bir açıklama yaptı.

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Bilindiği üzere birçok teknoloji uzmanı suya düşürülen telefonların pirince yatırılması konusunda hem fikirdi.

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Zira pirincin suyu emme özelliği sayesinde daha hızlı kuruyacağına inanılıyor ve cihazın sudan daha az zarar göreceği belirtiliyor.

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Bu konuya ilişkin Apple yanlış yapıldığını ve cihaza zarar verebileceği konusunda kullanıcılarını uyaran bir açıklamada bulundu.

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Apple suya düşen akıllı telefonları pirince yatırılmaması konusunda tüm kullanıcılarını uyaran bir açıklamada bulundu.

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Cihazın bileşenlerine zarar veriyor Yapılan açıklamaya göre nemli cihazın küçük un ufak olmuş pirinç tanelerini cihazın içine çekme riski bulunuyor.

Bu durumun cihazın bileşenlerine zarar verebileceği belirtiyor.



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Ne yapılmalı? Apple, suya maruz kalan telefonlar için pirinç kullanımı yerine cihazın iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakılmasını tavsiye ediyor.