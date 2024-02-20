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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 17:39

Apple'dan pirinç uyarısı! Binlerce liranız çöpe gidebilir

Apple, su ile temas eden cihazların pirince yatırılması yöntemi hakkında tüm kullanıcılarına uyarıda bulundu. İnternette birçok kişi tarafından önerilen bu yöntemin aslında cihazlara zarar verebileceğini belirten Apple, bu durumda kullanıcıların nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini açıkladı.

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