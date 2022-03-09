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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:33

Apple'dan fiyat güncellemesi geldi! İşte yeni fiyatlar

Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte gelen kur artışı Apple ürünlerini de vurdu.

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