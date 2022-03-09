Apple'dan fiyat güncellemesi geldi! İşte yeni fiyatlar

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Apple Türkiye dün yapılan tanıtımla birlikte tüm ürünlerde fiyat artışına gitti.

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Yeni zamla birlikte Türkiye'de bir iPhone almak istemenin maliyeti 17 bin liranın üzerine çıktı.

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128 GB iPhone 13 fiyatı 16.299 TL'den 18.999 TL'ye,

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128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 14.799 TL'den 17..499 TL'ye,

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128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,

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128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.

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Bu fiyatlar başlangıç seviyesi için geçerli. Daha fazla depolama alanına sahip telefonların fiyatı da benzer oranlarda artış gösterdi.

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64 GB iPhone 12 fiyatının ise 14.999 TL'den 17.499 TL'ye çıkarken,

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64 GB iPhone 12 Mini fiyatının 13.499 TL'den 15.799 TL yükseldiği ortaya çıktı.

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DİĞER ÜRÜNLERİN ZAMLI FİYATLARI

Ayrıca AirPods Pro'nun fiyatı 4.499 TL'ye,

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3.Nesil AirPods'un fiyatı 3 bin TL'ye,

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AirPods Max'in fiyatı ise 9.299 TL'ye çıktı.

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Apple Watch Series 7'nin başlangıç fiyatı 7 bin TL'ye,

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Mac mini'nin başlangıç fiyatı 11.799 TL'ye,

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iPad mini'nin başlangıç fiyatı 9.299 TL'ye

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En düşük fiyatlı MacBook Pro modelinin fiyatı ise 22.499 TL'ye çıktı.

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PARLATMA BEZİ DE ZAMLANDI

Apple'ın cihaz temizliği için satışa sunduğu parlatma bezinin ilk etiket fiyatı 200 lira seviyesindeydi. Bezin bu paraya satılması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kur artışıyla birlikte gelen zam parlatma bezini de vurdu. Parlatma bezinin fiyatı 309 liraya yükseldi.

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YENİ TANITILAN APPLE ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI

Dünkü Peek Performance etkinliğinde yeni ucuz iPhone'ın da aralarında olduğu birçok ürün tanıtıldı. Yeni nesil iPhone SE 64GB: 10.999 TL

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Yeni nesil iPhone SE 128GB: 11.899 TL

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Yeni nesil iPhone SE 256GB: 13.699 TL

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iPad Air 5 64GB: 10.699 TL

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iPad Air 5 256GB: 13.299 TL

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Studio Display: 27.999 TL

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Studio Display (Nano-texture cam): 32.499 TL

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M1 Max işlemcili Mac Studio: 35.999 TL