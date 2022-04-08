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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2022 Cuma 16:15

Apple harekete geçti! Airtag'i suç aleti olarak kullanılmaya başlandı

Teknoloji devi Apple, bundan bir yıl önce içinde hoparlör, bluetooth anteni ve pil bulunan; kullanıcıların kayıp eşyalarını takip etmelerini sağlayan madeni para büyüklüğündeki AirTag cihazını tanıttı.

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