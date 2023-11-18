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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 14:22

Apple bir yıl daha ücretsiz hizmet verece! Hayat kurtaran özellik

Apple Çarşamba günü iPhone 14 kullanıcılarına uydu üzerinden güvenlik hizmeti Emergency SOS için bir yıl daha ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

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