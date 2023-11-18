Apple bir yıl daha ücretsiz hizmet verece! Hayat kurtaran özellik

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Uydu üzerinden Acil SOS, kullanıcıların Wi-Fi veya ceptelefonu kapsama alanı dışında olsalar bile acil servislere mesaj göndermelerini sağlar.

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Örneğin, yürüyüş yapıyorsanız ve acil bir durumunuz varsa ancak kablosuz ağa yakın bir yerde değilseniz faydalı olabilir. Apple Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu özelliğin "dünya çapında hayat kurtarmaya yardımcı olduğunu" söyledi.

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ÜCRETLİ YAPILMASI HALİNDE NE KADAR KAZANÇ GETİRECEĞİ BELİRTİLMEDİ

Apple bu özellik için ücret almaya karar verdiğinde, Apple'ın mali dördüncü çeyreğinde yinelenen gelir kaynağı sağlayacaktır. Apple hala bunun ne kadara mal olacağını söylemedi.

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Bu arada, 9 Kasım'da Qualcomm uydu iletişim şirketi Iridium ile ortaklığını sona erdirdi

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Android telefonlar için benzer uydudan telefona hizmetler sağlamak.

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Iridium, akıllı telefon üreticilerinin bu teknolojiyi cihazlarına dahil etmediklerini, bunun da Apple'ın rakiplerinin ilgisizliğine işaret ettiğini söyledi.

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ACİL SOS YARDIMI İPHONE 15 CİHAZLARINDA DA KULLANILACAK

Apple, uydu üzerinden Acil SOS'in ücretsiz deneme sürümünün, cihazlarını 15 Kasım'dan önce uygun bir ülke veya bölgede etkinleştiren iPhone 14 kullanıcıları için geçerli olduğunu söyledi.

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Hizmet, Apple'ın Eylül ayında duyurduğu iPhone 15 cihazlarından birini satın alan kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.

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Apple Eylül ayında uydu üzerinden Yol Yardımı gibi uydu tabanlı ek güvenlik özelliklerini duyurdu.

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Bu özellik, cep telefonu ya da wifi hizmeti olmayan bir bölgede araçlarıyla sorun yaşayan kullanıcıları yol yardım şirketi AAA'ya bağlayabiliyor. Bu özellik iPhone 15 kullanıcıları için iki yıl boyunca ücretsiz.

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Apple hisseleri Çarşamba günü %1'den daha az artış gösterdi.

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