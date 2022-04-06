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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:26

Antarktika'daki Türk bilim insanları paylaştı! İlk kez görüntülendi

Türkiye'nin Antarktika'da geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'nın çevresinde `Beroe cucumis` canlısını ilk kez görüntüledi.

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