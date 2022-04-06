Antarktika'daki Türk bilim insanları paylaştı! İlk kez görüntülendi

AA Foto muhabiri Şebnem Coşkun 10-28 Şubat`ta, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi`nde bilim heyetinin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra bu coğrafyada yer alan farklı türleri de gözlemleme imkanı buldu.
Coşkun, Horseshoe Adası'nda su altını gözlemlemek için seferin Çevre Zabiti Atilla Yılmaz ile adanın Gaul Koyu'nda buz dağları arasında dalış yaptı. Ekip bu dalışla su altında pembe renkli bir türe rastladı.
Coşkun, kıtada daha önce yapılan çalışmalarda rastlanmamış söz konusu türün tespit edilebilmesi adına fotoğrafla bu türü görüntüledi.
Sefer katılımcılarından Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri Bölüm Başkanı Alpaslan Kara'nın yaptığı literatür taramasından sonra keşfedilen canlının "Beroe cucumis" olduğu ve kıtanın güneyinde daha önce bir kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.
Türün Antarktika'nın daha soğuk bölgelerine de yayılması bekleniyor.
"Beroe cucumis, çoğu insanın denizanası sandığı küçük bir canlı ancak denizanası değil. Daha önce Antarktika kıyılarında görülmüş ve bu kadar güneyden bildirilen bir kaydı yok. Bu pembe renkli canlı, denizanalarıyla besleniyor ve kendisinden daha büyük boyuttaki denizanalarını dahi vücuduna göre çok büyük olan geniş ağzı sayesinde avlayabiliyor. Horseshoe Adası kıyılarında denk geldiğimiz Beroe cucumis, 4 bin metreye yakın derinliklere kadar yüzebilir. Biyolüminesans, yani kimyasal yolla ışık üretebilen, doğanın mucizevi küçük canlılarından biridir. Muhtemelen tek başına değildi ve kıyıda pek çok arkadaşı vardı. Eğer onları karanlıkta görmüş olsaydık büyük ihtimalle bize pembe bir ışık gösterisi sunacaklardı."