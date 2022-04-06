Antarktika'daki Türk bilim insanları paylaştı! İlk kez görüntülendi

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Türün Antarktika'nın daha soğuk bölgelerine de yayılması bekleniyor.





"Beroe cucumis, çoğu insanın denizanası sandığı küçük bir canlı ancak denizanası değil. Daha önce Antarktika kıyılarında görülmüş ve bu kadar güneyden bildirilen bir kaydı yok. Bu pembe renkli canlı, denizanalarıyla besleniyor ve kendisinden daha büyük boyuttaki denizanalarını dahi vücuduna göre çok büyük olan geniş ağzı sayesinde avlayabiliyor. Horseshoe Adası kıyılarında denk geldiğimiz Beroe cucumis, 4 bin metreye yakın derinliklere kadar yüzebilir. Biyolüminesans, yani kimyasal yolla ışık üretebilen, doğanın mucizevi küçük canlılarından biridir. Muhtemelen tek başına değildi ve kıyıda pek çok arkadaşı vardı. Eğer onları karanlıkta görmüş olsaydık büyük ihtimalle bize pembe bir ışık gösterisi sunacaklardı."