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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2024 Perşembe 12:47

Antarktika'da 'Türk Bilimsel Araştırma Kampı' için yeni ölçüm istasyonları kuruldu

Türkiye'nin Antarktika'ya düzenlediği 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde, Horseshoe Adası'nda kurulması planlanan 'Türk Bilimsel Araştırma Kampı' için yeni meteorolojik ölçüm cihazları ve enerji depolama test sistemleri kuruldu.

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