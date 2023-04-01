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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 17:19

Ankara'da Togg'un yeni deneyim merkezi açıldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, İstanbul Zorlu Center'daki deneyim merkezinin ardından, Ankara Söğütözü'nde de bir deneyim merkezi açtı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, deneyim merkezinin yanı sıra Togg teslimat ve servis noktaları da aynı alanda nisan ayında hizmete başlayacak.

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