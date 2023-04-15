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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 11:17

Ankara - Sivas arası iki saate düşecek! Tarih belli oldu

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki çalışmalarda sona gelindi. Ramazan Bayramı'ndan sonra açılması planlanan YHT projesi ile Sivas-Ankara arasındaki ulaşım süresi 2 saate düşecek.

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