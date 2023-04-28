  • $19,4525
  • 21,4123
  • 1240.69
  • 4733.91

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 12:55

Altay tankının vurucu gücünde yerli imza! Boyu 6 bin 600 milimetre

Türk savunma sanayisinin kara araçları alanındaki en önemli projelerinden Altay ana muharebe tankının vurucu gücü yerli imkanlarla sağlanacak.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.