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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2024 Salı 17:08

Alman Stern dergisinden TOGG'a övgüler: 'Dört dörtlük elektrikli bir araç'

Türkiye'nin yerli otomobiline övgüler dizen Alman Stern dergisi aracın dört dörtlük bir elektrikli olduğunu ve yıl sonunda Almanya'ya gelmesinin beklendiğini okuyucularına duyurdu. Dergi TOGG ile ilgili kaleme aldığı yazısında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazı T10X'in 'Türklerin prestij nesnesine' dönüştüğüne de vurgu yaptı.

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