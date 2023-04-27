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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 17:41

Akkuyu 'nükleer tesis' statüsüne kavuştu! Elektrik üretiminin gelecek yıl başlaması hedefleniyor

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yakıtın gelmesiyle 'nükleer tesis' statüsüne kavuştu. Yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünitenin devreye alınması planlanıyor. Nükleer enerjiden elektrik üretiminin gelecek yıl başlaması hedefleniyor.

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